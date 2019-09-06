أحمد الغندور يدير لقاء المنتخب الأولمبي والسعودية.. غدا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور، لإدارة لقاء الغد السبت الودي الذي يجمع بين المنتخب الأولمبي ونظيره السعودي المحدد لها السابعة مساء الغد باستاد السويس.



يأتي اللقاء الودي ضمن برنامج إعداد أوليمبي الفراعنة لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.



يعاون الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية الودي كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".



ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى الإطمئنان خلال اللقاء الودى على جميع العناصر وجاهزيتها من النواحي الفنية والبدنية.