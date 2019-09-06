ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بومبيو: احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:25 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن احتفاظ إيران بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم يكشف عن نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي.

وأضاف بومبيو - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة - "واثقون بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستتخذ إجراءً صارمًا لوقف سياسة الابتزاز النووي التي تمارسها إيران".

يذكر أنه ردًا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وإعادة فرض عقوبات عليها، بدأت إيران في مايو تتراجع تدريجيًا من التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن، السبت، تفاصيل هذه المرحلة.

ترشيحاتنا

أحدث ظهور لـ شيري عادل على الشاطئ بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

شعبة الدواجن بالقاهرة تطالب الدولة بسرعة التدخل لحماية الصناعة الوطنية

ناهد السباعي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير.. فيديو

عضو مجلس الزمالك السابق يدلي بصوته في الجمعية العمومية للنادي

الإفتاء تنصح بدعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان