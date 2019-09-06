موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية الودية والقنوات الناقلة

يلتقى فى الثامنة مساء غد السبت منتخب مصر الأوليمبي نظيره المنتخب السعودي وديا على ملعب إستاد السويس ضمن برنامج إعداد أوليمبي الفراعنة لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ويدير مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية وديا الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".



ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام السعودية عبر شاشات قنوات أون سبورت وتايم سبورت والنيل للرياضة.



ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب من مواجهة منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودية إلى الإطمئنان خلال اللقاء الودى على جميع العناصر وجاهزيتها من النواحي الفنية والبدنية.



واستدعى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي لمواجهة السهودية وديا قائمة ضمت كل من: فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير وفى الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي وبخط الوسط والأطراف: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام وفى الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي وفى خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.





