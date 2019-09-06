فعاليات فنية وثقافية متنوعة بثقافة القليوبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددا من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث أقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض كتب لسلسلة "لو كنت القاضي" للمؤلف سيد سعودي خضري، كما نفّذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لعمل "لوحة من خيال الأطفال" في نادي الطفل، وناقش قصر ثقافة كفر شكر كتاب "العودة إلى المدرسة" تأليف سولوكي والذي يتضمن بعض الأفكار المبتكرة للأطفال التى يمكن أن يصممها الطالب بنفسه واستخدامها فى العام الدراسي، كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة لتعليم استخدام طابعة الورق والماسح الضوئي.



أقامت بمكتبة أكياد دجوى مسابقة للأطفال في المعلومات العامة بهدف فتح آفاق جديدة للمعرفة والاطلاع، كما ناقشت مكتبة المنزلة كتاب "المؤمرة الكبرى" تأليف هالة مصطفى، كذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع أطفال الشوارع" والتي تُعد من أخطر الظواهر التي تؤثر على المجتمع، فأطفال الشوارع هم ضحية المجتمعات الفقيرة والظروف الإجتماعية أو الأسرية التى أجبرتهم على العيش فى الشارع، أما عن كيفية التعامل فيجب إنشاء مراكز ومؤسسات لرعاية أطفال الشوارع والحل القانوني عن طريق تشريع القوانين التى تحمى الأطفال، ونفّذ بيت ثقافة أبو زعبل ورشة حكي لقصة "العصفور وشجرة الظل" تأليف أحمد قرني، ضمن سلسلة قطر الندى.



تستمر بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها، فاعليات التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات "نظام المستقبل لإدارة المكتبات - future library" تناول المدرب شرح حقول الفهرسة الرئيسية والفرعية التالية "الترقيم الدولى الموحد للكتاب، مصدر الفهرسة، لغة الوعاء رقم التصنيف، المداخل الرئيسية، العنوان وبيانات المسئولية، الطبعة، بيانات النشر، الوصف المادي، بيان السلسلة، التبصرات، رؤوس الموضوعات، المداخل الإضافية".