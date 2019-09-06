وفاة عالم مصري بـ المغرب في ظروف غامضة

أفادت صحيفة "الوطن" الكويتية بأن النيابة العامة بمدينة مراكش المغربية، أمرت، اليوم، بتشريح جثة عالم مصري تُوفي في ظروف غامضة، خلال إقامته في أحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية أكدال.



ويُدعى العالم المصري الراحل، أبوبكر عبد المنعم رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وقد تُوفي، أمس الأول الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نُقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق، بحسب موقع ”زنقة 20“.



وكان العالم النووي في عقده السادس، وقدِم إلى المغرب؛ لحضور مؤتمر عربي حول الطاقة.



وستقوم أسرة الراحل بنقل جثمانه إلى مصر، بعد إجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.



وباشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها بخصوص الوفاة الغامضة، في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.