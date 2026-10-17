تعرف على مصابى حادث تصادم 3 دراجات نارية بأسوان

نستعرض أسماء مصابى حادث تصادم 3 دراجات نارية بأسوان، والذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتنوعت الإصابات بين الاشتباه في كسور بالقدم والكوع، وجروح قطعية بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم.

وضمت قائمة المصابين كلا من “خالد. س”، 16 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالكوع اليسرى، و"عبد الله. ا"، 16 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"زياد. ع"، 15 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بالبطن.

كما أُصيب في الحادث “حمزة. س”، 19 سنة، بكدمات، و"جمالات. م"، 65 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"حسن. ج"، 20 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.