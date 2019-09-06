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إليسا: وجدت أغنية إلى كل اللي بيحبوني مناسبة لإعلان إصابتي بالسرطان.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:55 م
إليسا
إليسا
هاني حسين
قالت الفنانة إليسا، إنها تقوم بممارسة تمارين صوتية للحفاظ على صوتها، مضيفة:" لازم أحافظ على صوتي ودي نعمة".

وأضافت إليسا في حوارها في برنامج " أون ست" المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" أنا لم أغنِ بأي لهجة غير اللهجة اللبنانية والمصرية، وأنا أحب الإستماع إلى أساليب وألوان مختلفة من الموسيقى، وأحب الاستماع إلى كل شيء جديد".

وتابعت إليسا:" لم أطلب تجهيز أغنية للإعلان عن إصابتي بالسرطان، ولكن اغنية " الى كل اللي بيحبوني" وجدتها مناسبة كي أرسل رسالة إصابتي بالسرطان لكل اللي بيحبوني".

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