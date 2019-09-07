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رياضة

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم باستاد مختار التتش بعد الراحة السلبية التي منحها لهم السويسري رينيه فايلر لمدة 24 ساعة.

وأظهرت التدريبات الأخيرة للمدير الفني الجديد أنه سيعتمد على محمد مجدي أفشة في مركز صناعة اللعب، بسبب تراجع مستوى صالح جمعة الواضح خلال الفترة الماضية.

والتشكيل الأقرب لفكر المدرب هو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي، ومحمود متولي، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، ووليد أزارو (صلاح محسن).

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