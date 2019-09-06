ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة للجماهير.. هاني العتال: أرفض قرار منح تذاكر نهائي الكأس لأعضاء العمومية فقط.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:53 م
هاني العتال
هاني العتال
عمرو ابوبكر
تحدث هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار رئيس النادي بمنح تذاكر نهائي كأس مصر لأعضاء الجمعية العمومية فقط.

وقال العتال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أتمنى فوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر وأن يحصد الزمالك هذا اللقب وسط جماهيره".

وأضاف: "أن رئيس الزمالك يستحوذ على تذاكر لقاءات الزمالك كالعادة ليقوم بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي فقط وهذا أمر غير منطقي".

وأوضح: "مع كامل احترامي للجمعية العمومية لكن من الطبيعي أن يتحسن وضعية الحضور الجماهيري بشكل مميز خصوصا بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي شهدت حضور جماهيري يصل لـ 80 ألف مشجع في المباريات".

وأتم حديثه: "يجب ألا يتم تصنيف جمهور كرة القدم مثلما يفعل رئيس الزمالك فالجماهير والأعضاء يجب أن يكونوا في تناغم واحد تحت اسم جماهير الزمالك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاكرا جماهير الزمالك.. فرجاني ساسي يعلق على تسديد ركلة الجزاء

اخبار نادي الزمالك اليوم 5-9-2019.. رسالة مهمة للجماهير.. نهائي الكأس في برج العرب.. و170 مليون جنيه فائضا فى الميزانية

مرتضى منصور يكشف موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز

اخبار نادي الزمالك اليوم 6-9-2019.. انطلاق قناة الأبيض وأماكن بيع تذاكر نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز: معرفش حد اسمه أحمد السقا .. فيديو

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

أخبار البرلمان .. موعد وقيمة الزيادة السنوية للمعاشات ..تحذير من ارتفاع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن مستقبل اسعار الذهب

هاشتاج معاك يا سيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: إنجازاتك بتتكلم عنك

سامح حسين يكشف عن حلمه الذي تحقق بعد 18 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

على خطى جيجي حديد.. تعلمي كيفية ارتداء الجينز.. شاهد

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور