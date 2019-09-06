الكرة للجماهير.. هاني العتال: أرفض قرار منح تذاكر نهائي الكأس لأعضاء العمومية فقط.. فيديو

تحدث هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار رئيس النادي بمنح تذاكر نهائي كأس مصر لأعضاء الجمعية العمومية فقط.



وقال العتال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أتمنى فوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر وأن يحصد الزمالك هذا اللقب وسط جماهيره".



وأضاف: "أن رئيس الزمالك يستحوذ على تذاكر لقاءات الزمالك كالعادة ليقوم بتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي فقط وهذا أمر غير منطقي".



وأوضح: "مع كامل احترامي للجمعية العمومية لكن من الطبيعي أن يتحسن وضعية الحضور الجماهيري بشكل مميز خصوصا بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي شهدت حضور جماهيري يصل لـ 80 ألف مشجع في المباريات".



وأتم حديثه: "يجب ألا يتم تصنيف جمهور كرة القدم مثلما يفعل رئيس الزمالك فالجماهير والأعضاء يجب أن يكونوا في تناغم واحد تحت اسم جماهير الزمالك".

