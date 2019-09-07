آرسين فينجر يشيد بمحمد صلاح.. المهووس شبيه ميسي

قال الفرنسي المخضرم آرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال، إن محمد صلاح، يشبه ليونيل ميسي، وذلك فى أزمته الأخيرة من صديقه فى الفريق ساديو ماني.



وأضاف آرسين فينجر فى ظهوره عبر قناة beIN سبورتس: "صلاح لاعب جيد جدا ويُشبه ميسي ولكنه عليه البحث والوصول لاتساق ليونيل، صلاح لديه إنهاء مميز للفرص، ولكن ميسي يمتلك كل شيء ويعرف جيدا متى يُمرر الكرة".



وواصل آرسين فينجر عن محمد صلاح :" صلاح مهووس بعض الشيء بإنهاء الكرة بنفسه داخل الشباك ولكن ذلك سيتغير،عندما يتقدم صلاح في السن، سيصل للحظة التي يُدرك فيها متى يمرر ومتى يُسجل بنفسه".



وأردف "ولكني أُحب صلاح كثيرا فهو لاعب رائع يمتلك إمكانيات مُبهرة، وكذلك ماني ، ولكن لا تنسوا الشخص الآخر الذي يضحي من أجلهما ويضحي من أجل فريقه، لا تنسوا فيرمينو".



وأكمل آرسين حديثه قائلا: "فيرمينو هو الشخص الذي يضحي ويقاتل من أجل فريقه فقط، مثلما كان يفعل لويس سواريز مع ميسي ونيمار، من الصعب للغاية أن تحصل على قطعة مثل فيرمينو".