ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير: جمهور الأهلي الحقيقي في المدرج .. وفارق بين النقد والتجاوزات .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
جمهور الأهلي
جمهور الأهلي
محمد رشاد
أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يدين بالفضل للقلعة الحمراء، التي ساهمت في صنع اسمه ونجوميته مع الفريق، متمنيا أن يتكاتف الجميع لعودة روح الفريق التي غابت عنه خلال الفترة الأخيرة.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" أي شخص يسير بجوار جدران الأهلي يحصل على الشهرة الكافية، والنادي دائما ما يمنح أي لاعب قادم إليه الكثير من المميزات لن يجدها في مكان آخر ،نتمنى أن يتكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة، دائما لاعبو الأهلي يملكون شخصية الالتفاف خلف بعضهم البعض في الأزمات".

وأوضح، أن تعرض اللاعبين للنقد شيء طبيعي، ولا يجوز أن يهرب أي لاعب من الانتقادات التي توجه له من الجماهير الأهلاوية.

وتابع:"جمهور الأهلي لحقيقي هو الجمهور الذي يتواجد في المدرج، ولا يتجاوز في حق اللاعبين حتى في حالات التقصير ببعض المباريات وهناك فارق بين النقد والتجاوزات".

وأتم سمير تصريحاته:" هناك بعض اللاعبين الذين دخلوا إلى الأهلي لم يتحملوا المسؤولية، واعتبروا التعادل في بعض المباريات شيء طبيعي وهذا كان مفاجئا بالنسبة لكبار اللاعبين في الفريق".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام محمد: نسعى بقوة لحسم لقب الدوري

كريم نيدفيد: سعد سمير سر تألقي مع الأهلي ..فيديو

ترشيحاتنا

أحدث ظهور لـ شيري عادل على الشاطئ بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

ميدو يقبل تحدي حسام غالي.. فيديو

ألمانيا ضد هولندا.. رقم سلبي للماكينات وايجابى للطواحين.. فيديو

كريم عبد العزيز لـ امير كرارة: أنا مبحبش البرامج لكن جيت عشانك.. فيديو

تعليق وكيل وزارة الشباب والرياضة على عمومية الزمالك ..فيديو

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا