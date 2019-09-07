سعد سمير: جمهور الأهلي الحقيقي في المدرج .. وفارق بين النقد والتجاوزات .. فيديو

أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يدين بالفضل للقلعة الحمراء، التي ساهمت في صنع اسمه ونجوميته مع الفريق، متمنيا أن يتكاتف الجميع لعودة روح الفريق التي غابت عنه خلال الفترة الأخيرة.





وقال سمير في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" أي شخص يسير بجوار جدران الأهلي يحصل على الشهرة الكافية، والنادي دائما ما يمنح أي لاعب قادم إليه الكثير من المميزات لن يجدها في مكان آخر ،نتمنى أن يتكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة، دائما لاعبو الأهلي يملكون شخصية الالتفاف خلف بعضهم البعض في الأزمات".





وأوضح، أن تعرض اللاعبين للنقد شيء طبيعي، ولا يجوز أن يهرب أي لاعب من الانتقادات التي توجه له من الجماهير الأهلاوية.





وتابع:"جمهور الأهلي لحقيقي هو الجمهور الذي يتواجد في المدرج، ولا يتجاوز في حق اللاعبين حتى في حالات التقصير ببعض المباريات وهناك فارق بين النقد والتجاوزات".



