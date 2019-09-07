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رياضة

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد رشاد
قال مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن غياب المعلم حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، ومحمد عامر رئيس النادي الأسبق، وأيمن يونس وفاروق جعفر وحازم إمام نجوم النادي القدامى عن التصويت في الجمعية العمومية للنادي أمر مُخزي، مشيرا إلى أنه من الغد هشيل أساميهم من علي حدائق وصالات ألعاب النادي”.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم علي قناة الحدث، أنه حزين لغياب نجوم الزمالك عن الظهور في الجمعية العمومية واكتفاء بعضهم بالهجوم على النادي.

ويستعد الزمالك لملاقاة منافسه بيراميدز غدا الأحد 8 سبتمبر في نهائي بطولة كأس مصر بعدما صعد الأول على حساب الاتحاد السكندري والثاني على حساب بتروجت.

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