أسطورة الكاميرون صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية .



وكشف نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ 38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أنهى مسيرته فى الدورى القطرى من خلال نادي قطر الذي لعب له موسما واحدا قادما من كونيا سبور التركي.



وكتب إيتو، عبر حسابه على "إنستجرام": "النهاية، إلى الأمام نحو تحدٍ جديد، شكرًا لكم جميعًا، مع حبي الكبير لكم".



