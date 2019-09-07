ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة الكاميرون صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:35 ص
صامويل إيتو
صامويل إيتو
محمد رشاد
أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية .

وكشف نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ 38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أنهى مسيرته فى الدورى القطرى من خلال نادي قطر الذي لعب له موسما واحدا قادما من كونيا سبور التركي.

وكتب إيتو، عبر حسابه على "إنستجرام": "النهاية، إلى الأمام نحو تحدٍ جديد، شكرًا لكم جميعًا، مع حبي الكبير لكم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مفاجأة تايم سبورت.. أسطورة التدريب جوزيه مورينيو يحلل مباراة مصر فى أمم أفريقيا

بعد مسيرة حافلة.. فورلان يودع الملاعب ويعلق حذاءه

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان .. موعد وقيمة الزيادة السنوية للمعاشات ..تحذير من ارتفاع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن مستقبل اسعار الذهب

رغم التراجع .. اقتصادية النواب تحذر من شراء الذهب في هذا التوقيت

ممثلو فريق مسرح مصر يحدثون ضجة بسبب خالد بن الوليد

وليد أزارو يشارك فى تعادل المغرب وبوركينا فاسو وديا

بأمر من بيراميدز.. تفاصيل مثيرة عن تعيين حكم أجنبي لـ نهائي كأس مصر

كريم عبد العزيز: معرفش حد اسمه أحمد السقا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا