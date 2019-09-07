ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرنسا تستضيف ألبانيا اليوم في تصفيات يورو 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
إسراء أشرف
يستضيف المنتخب الفرنسي، نظيره منتخب ألبانيا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب "فرنسا"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتعد مهمة منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، مواجهة اليوم، بقيادة ديدييه ديشامب المدير الفني، سهلة لتحقيق الثلاث نقاط، نظرًا للخبرة التي يتمتع بها "الديوك" فنيًا وبدنيًا.

ويفتقد المنتخب الفرنسي لجهود كل من، بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وايميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وعثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، بسبب الإصابة.

بينما استبعد ديديه ديشامب من قائمته، صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، وألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن تركيا وأيسلندا، بينما تأتي ألبانيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ومولدوفا في المركز الخامس بـ 3 نقاط، وأخيرًا أندروا في المركز السادس بدون أي رصيد من النقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، كوسوفو مع التشيك، وإنجلترا مع بلغاريا، وليتوانيا مع أوكرانيا، وأيسلندا مع مولدوفا، وتركيا مع أندورا وصربيا مع البرتغال، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريزمان وبوجبا على رأس قائمة فرنسا لتصفيات يورو 2020

أومتيتي يغيب ولابورت يعود.. مدرب فرنسا يختار 23 لاعبا لـ تصفيات يورو 2020

مانشستر سيتي يعلن خضوع مدافعه لجراحة بالركبة

ترشيحاتنا

لسلامتك وسلامة الحيوان.. نصائح لا يمكن إغفالها مع تربية القطط والكلاب.. تعرف عليها

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

التضامن: بهذه الطريقة نحول ثورة الفقراء إلى ثروة حقيقية .. فيديو

برلماني يطالب بعمل حصر شامل للتمور في مصر وتصديره للخارج

قلق برلماني بسبب حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تعرب عن مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد القرار.. ولجنة الزراعة: دعم للمنتج المحلي

اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

رشحه حسام غالى..حسين عبد الدايم: فضلت اشتغل مع الأهلي ورفضت عرض ميدو.. فيديو

والدة سعد الدين سمير توجه طلبا لجماهير الأهلي.. فيديو

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

هاني العتال يكشف كواليس حديثه مع وزير الشباب والرياضة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها