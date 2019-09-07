ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: الدعم النقدي لا يناسب الأسر الفقيرة ولن نقدمه .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
نقود
نقود
ندى فتح الله
قالت الدكتورة نيفين القباج، إن المناطق النائية والعشوائية تعاني من العديد من المشاكل والأزمات وليس الفقر فقط، حيث إن هناك انخفاضا كبيرا في درجة التعليم، وانخفاض مستوى الصحة، وشبكات المياه والطرق والمواصلات.

وتابعت نيفين القباج خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن تلك الأسر سالفة الذكر لا يقدمون لها الدعم النقدي فقط، حيث أن هذا النوع من الدعم لا يتوافق مع تلك الفئات، ولذلك لا تقدمه الوزارة حيث أنه لن يحل لها أزماتها، مشيرة إلى أنهم تعاملوا مع مشكلة الفقر بطرق متعددة ومن خلال مبادرات عديدة.

وأضافت نيفين القباج أنه كان هناك تنسيق هام وجيد مع الحكومة والجمعيات والمنظمات الأهلية للعمل على برامج تساعد الأسر الفقيرة، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت نيفين القباج أن هناك الكثير ممن لا يستحقون الدعم تسربوا لتلك المبادرة، مشيرة إلى أن الدولة تحققت من الأمر، من خلال بحوثات دورية كل 3 سنوات.

وأردفت نيفين القباج أن المبادرة لم تغطي كافة الفقراء، حيث أن بعض الفقراء يحصلون على مميزات أخرى من خلال مبادرات أخرى تقدمها لهم الدولة.

ونوهت نيفين القباج أنه من عيوب برامج التضامن الاجتماعي قديمًا أنه لم يكن هناك تتبع للأسر بعد إطلاق البرامج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في المنيا.. 13 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

اليوم.. وادى دجلة يحتفل بافتتاح أول فروعه في الإسكندرية

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34

التضامن: نتتبع الأسر الحاصلة على دعم دون حق للحصول على الموارد منها.. فيديو

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

بالأوف شولدر وبشرة برونزية.. شيرى عادل تستعرض أناقتها على أحد الشواطئ

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى