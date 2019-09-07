اليوم.. وادى دجلة يحتفل بافتتاح أول فروعه في الإسكندرية

تحتفل أندية وادى دجلة مساء اليوم أحدث إضافة لمجموعة أنديتها الخمسة، ليصبح النادي الأول لها بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محرم بك والسادس لها في مصر، ومن المتوقع أن تقام الاحتفالية مساء السبت بحفل غنائي للفنان محمد حماقي، بحضور أعضاء مجلس إدارة أندية وادي دجلة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة طارق راشد.



ومن المتوقع أن يضم النادي العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التي يشتهر بها نادي وادي دجلة مثل؛ كرة القدم، والاسكواش، والتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الفني والإيقاعي والعام، ورياضة الجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والباليه، والزومبا، والايروبكس.