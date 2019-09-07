الحكم فيها للتاريخ.. أحمد موسى: اقتحام الإخوان الحدود الشرقية قضية خيانة وطن ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه قبل قليل وصل المستشار محمد شيرين فهمي والهيئة الموقرة إلى مقر المحكمة في طرة؛ للحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون وتهريب السجناء من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه حلقةً خاصة من برنامج "ستوديو البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أن القضية هي قضية خيانة وطن، والتآمر على أرض مصر، والحكم فيها سيكون للتاريخ.





وأشار أحمد موسى إلى أن العمل في تلك القضية بدأ يوم 27 يناير 2011، حيث خططت الجماعة للأمر في 2009 و2010، وتم رصد اجتماعاتهم خارج البلاد من قبل المخابرات العامة.





وأضاف أحمد موسى أن جماعة الإخوان خانت وتآمرت على الشعب وهم من قتلوا الشعب.