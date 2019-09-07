أحمد موسى: توجيه أي إساءة للجيش خيانة للوطن وإساءة لكل مواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة تحافظ على الدولة المصرية، وإن توجيه أي إساءة للجيش خيانة للوطن وهي إساءة لكل مواطن مصري، مضيفا: «البلاد اللي معندهاش جيوش مبقتش بلاد وانتهت ومش هترجع تاني».



وأضاف أحمد موسى، خلال "ستوديو البلد" على قناة "صدى البلد" إن جماعة الإخوان الإرهابية هم أعداء للدولة المصرية والشعب، متابعا "اللي يعادي جيشك يبقى يعاديك لان جيشك شرفك وكرامتك من جيشك".



وأوضح أحمد موسى، أن الجيش المصري هو عزتنا وتاج راسنا، ولولا الجيش المصري لم تبقى الدولة المصرية، مؤكدا أن الجيش المصري يحمي الوطن من الجماعات الارهابية وأي عدو يهدد أمنه.



وأشار أحمد موسى، إلى أن الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن يروجون دائما الشائعات ضد الجيش والشرطة لضرب الدولة، لافتا إلى أن الحرب ضد مصر تدار بشكل إعلامي من جماعة الإخوان.