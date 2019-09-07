طريقة عمل العاشورا خطوة بخطوة

- جوز هند ومكسرات مشكلة حسب الرغبة للتزيين.





طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة







- ترفعه من على النار وتسكبه في أطباق.





لا تمر مناسبة دينية كانت أو وطنية إلا ولها أكلة عند المصريين يتميزون بها عن غيرهم، فمع اقتراب يوم عاشوراء يبدع المصريون في عمل ألذ طبق من العاشوراء المصرية الذي يتكون من حبات القمح والحليب والنشا، وللحصول على طبق عاشوراء طيب المذاق إليك طريقة عمل العاشوراء المصرية خطوة بخطوة وبكل سهولة.طريقة عمل العاشوراء:تشمر السيدات عن ساعديها وتبدع في عمل العاشوراء المصرية بتكهتها اللذيذة قبل يوم أو يومين من اقتراب الاحتفال بيوم عاشوراء، ليكون هو الطبق الحلو بعد صيام يوم طويل.مقادير طريقة عمل العاشوراء المصرية:- 1/4 كيلو من حبوب القمح.- كيلو من الحليب البقري.- 2 ملعقة كبيرة من النشا.- 6 ملاعق كبيرة من السكر.- رشة فانيليا.- رشة قرفة.طريقة عمل العاشوراء المصرية:- في إناء كبير نقوم بإضافة القمح إلى مقدار من الماء ونتركهم سويًا حتى تمام النضج.- نقوم بتصفية القمح من الماء تمامًا.- في وعاء آخر نضيف الحليب ونتركه حتى يغلي، ثم نرفعه من على النار ونتركه يهدئ قليلًا.- نضيف الحليب على النار مرةأخرى ونسكيب بداخله القمح ونقلبهم سويًا.- فيما بعد نضيف السكر إلى الحليب والقمح ثم القرفة، ونقلبهم جيدًا.- وفي طبق منفصل نذوب النشا في الماء.- نسكب النشا على خليط الحليب والقمح ليس دفعة واحدة ولكن بهدوء مع التقليب.- نترك المزيج ليغلي سويًا ويصبح قوامه ثقيل إلى حد ما .- واخيرًا نضيف القمح في صحون ونضع اعلاها جوز الهند والمكسرات والزبيب على حسب الرغبة.- وتقدم الأطباق باردة وبالهنا والشفا.مقادير طريقة عمل العاشوراء خطوة بخطوة:- 2 كوب قمح.- ½ كوب من جوز الهند المبشور.- 2 كوب من حليب جوز الهند.- 2 كوب ونصف من الحليب .- كوب زبيب .- كوب سكر.- 3 ملاعق كبيرة نشا.طريقة تحضير العاشوراء خطوة بخطوة:- نترك القمح يسلق في ماء مغلي لمدة 30 دقيقة حتى يتضج، ثم نصفيه من الماء.- نضيف الحليب المغلي مسبقًا إلى القمح ونقلبهم سويًا.- ثم نضع السكر وحليب جوز الهند على الى خليط القمح والحليب ونتركهم على النار حتى يغلي.- بعد ذلك نضع جوز الهند والزبيب ونتركهم على النار حتى تجدين القمح أصبح ذائبًا.- نمزج النشا في كوب من الماء ونسكبه على المزيج مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام متماسك.طبقة المكسرات:- في إناء على النار نقوم بحرق السكر مع المكسرات حتى يصبح لونه ذهبي كـ لون الكراميل.- وتركيه حتى يبرد ثم اطحنيها حتى تصبح كالبودرة، ثم زيني بها أكواب العاشوراء .- الآن نقدمها باردة وبالهنا والشفا.