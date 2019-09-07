التعليم العالي تعلن منحا دراسية بإسبانيا وهونج كونج.. تعرف على التفاصيل

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي تقريرا حول المنح الدراسية المقدمة من جانب إسبانيا وهونج كونج.





وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الإسبانية غير الهادفة للربح "نساء من أجل إفريقيا"، قامت بفتح باب التقدم لمنحتها الخامسة الخاصة بالباحثات فى إفريقيا.





وأكد التقرير أن الهدف الرئيسي من المنح هو إتاحة الفرصة للباحثات من جميع الدول الإفريقية السفر والدراسة لمدة ستة أشهر في مركز بحثى إسبانى متميز، مشيرًا إلى أن المجالات التي سيتم العمل فيها من قبل الباحثات هي (الصحة، الطب الحيوي، الطاقة والمياه وتغير المناخة، الزراعة، سلامة الأغذية، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الفيزياء وعلوم المواد).





وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر 2019 الجاري، وللتعرف على شروط وكيفية التقديم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الآتي :





https://www.mujeresporafrica.es/en/content/science-women-2019





وأفاد التقرير بتقديم هونج كونج منح دراسية للعام الدراسي 2020/2021 للحصول على الدكتوراه في العديد من التخصصات منها (العلوم، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال).





ولفت التقرير الى أن عدد المنح المتوفرة هو 250 منحة، ومدة المنحة ثلاث سنوات، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم يمكن الإطلاع على الموقع الإلكتروني الآتي:





https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html



