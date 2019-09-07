مدبولى فى مستشفى سمالوط: هو مفيش عمال ليه ده غير مقبول معندناش وقت نضيعه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي، ترافقه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.





وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم البدء في مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام في عام 2016، بمساحة إجمالية 9630م2، وتشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها 1536م، فيما تشغل مساحة المباني الخدمية 585 م2، مشيرة إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية؛ حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.





وأشارت إلى أن الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية، و40 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، ويحتوي الطابق الثاني على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، ويحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة، وتم تخصيص جزء من هذا الطابق لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.





وأثناء تجوله بالمستشفى لفت انتباه رئيس الوزراء عدم وجود عمال، وقال متسائلا:"هو مفيش عمال ليه، ولا علشان الزيارة، ده غير مقبول، معندناش وقت نضيعه، والعمل ميقفش فى المشروع".



