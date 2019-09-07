بأزمة قلبية.. حقيقة وفاة احمد الشقيرى بعد تصدره تريند السعودية

شائعة وفاة أحمد الشقيري ليست الأولى بل تكررت عدة مرات سابقة، فدائما ما يتم الزج باسم الإعلامى والداعية السعودى المعروف بـ "ملهم الأجيال"، فى العديد من شائعات الوفاة التي تعرض لها أكثر من مرة بنفس سبب الوفاة وهو أزمة قلبية.

شائعة وفاة أحمد الشقيري ليست الأولى بل تكررت عدة مرات سابقة، فدائما ما يتم الزج باسم الإعلامى والداعية السعودى المعروف بـ "ملهم الأجيال"، فى العديد من شائعات الوفاة التي تعرض لها أكثر من مرة بنفس سبب الوفاة وهو أزمة قلبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا يُفيد بوفاة الإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري، مُقدم برنامج "خواطر"؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهي الأحاديث التي لم يُقابلها أي نفي من قبل حسابات الإعلامي السعودي أحمد الشقيري ليعتقد البعض أن الأمر حقيقًا.

ولم تُذكر وسائل الإعلام السعودية أي تفاصيل حول وفاته ما دفع كل متابعيه لتفقد حسابه والإطلاع على آخر منشوراته على موقع التدوين القصير "تويتر"، ليكشف تفاعله الأخير بتويته كتبها فى 7 أغسطس الماضى تعليقا على تطبيق حج ذكى الذى أطلقته وزارة الإتصالات السعودية، مشيداً بالمشروع قائلا" مشروع جميل .. اللهم يسر على الحجاج مناسكهم وتقبل طاعاتهم". تلك التغريدة التى زادت شكوك متابعيه حول نبأ وفاته ،

انتشرت شائعة وفاة أحمد الشقيري الإعلامي والداعية السعودى فى 2017 وكانت الشائعة الأولى حول رحيله إثر أزمة قلبية وتجددت نفس الشائعة فى أبريل الماضى من العام الجاري ليخرج الإعلامي سعود مطلق الذيابي لينفى نبأ وفاته ويعتذر عن نشر التوتية التى أشعلت مواقع التواصل الإجتماعى.

يتمتع أحمد الشقيري بقاعدة جماهيرية كبيرة، اذ استطاع الجمع بين الدين والدنيا وهذا ما جذب كثيرون اليه وإلى برنامجه "خواطر"، الذي حقق نجاحا كبيرا ليكون الشقيري الداعية والاعلامي الأول في العالم العربي.

معلومات عن أحمد الشقيري

ولد أحمد الشقيري في جدة وسط أسرة ثرية، أتم دراسته الثانوية في مدارس المنارات، ثم سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية بعمر ال 17 عاماً، وحصل على بكالوريوس ادارة نظم هناك ثم ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا.

سجد لأول مرة بعمر ال 21 عاماً، وكانت نقطة تحول في حياته، حيث قال عنها "مازلت أذكر أول صلاة صليتها، كانت صلاة العصر وصليتها في البيت ومن يومها بدأت الصلاة".

تزوج الشقيري عام 1995 بعد التخرج ولكن زوجته لم تستطع أن تشاركه نمط الحياة الملتزمة في اتباع الدين، فانفصلا.

تزوج "الشقيري" من رولا دشيشة عام 1999، وهي مصممة أزياء سعودية، والتي صممت ثيابه في برنامج خواطر من اليابان المستوحاة من التراث الياباني، رُزِق الثنائي بطفلين هما "يوسف، وإبراهيم"، ويملك بجانب نشاطه الإعلامي، مشروعًا تجاريًا خاصًا به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته في بيع الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

في شهر مارس عام 2000 بدأ بالابتعاد عن تدخين السجائر والشيشة.

عام 2002 بدأ يكرس وقته وجهده لمساعدة الشباب عبر برنامجه "يلا شباب"، والذي شارك في تقديمه مع عدد من الشبان وتناول فيه قضايا الشباب بأسلوب استطاعوا جذب هذه الفئة من الجمهور.

واكتسب أحمد الشقيري شهرته من تقديمه لبرنامج "خواطر" عبر مواسم متعددة خلال شهر رمضان، والذي يناقش في حلقاته أكثر القضايا الملحة في المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك التحديات التي تواجه الشباب العربي، إضافة إلى كيفية التعلم من تجارب الدول المتقدمة للنهوض بالمجتمعات العربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات.