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فستان كشمير بثعابين الكوبرا.. سعر صادم لإطلالات يسرا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:44 م
يسرا
يسرا
آية التيجي
خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير لصالح مجلة BAZAAR الفرنسية، وشاركت متابعيها وجمهورها بمجموعة من الصور المختلفة.

وأطلت يسرا خلال هذه الجلسة بعدة إطلالات مختلفة من اختيار الإستايلست ياسمين عيسى، وظهرت فى إحدى الصور بفستان ذهبى طويل ذو أكمام طويلة من Madiyah Al Sharqi، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها وحزام حول منطقة الخصر وقد غلب على الفستان نقوشات على شكل ثعابين الكوبرا.

واعتادت يسرا على لم شعرها بطريقة مميزة للغاية إلى الخلف ليكون على شكل ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها وتناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت يسرا إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه، وهو ما تلائم بشكل كبير مع ملامحها الرقيقة.

وأضافت يسرا على إطلالتها بعض اللمسات البسيطة من الإكسسورات، حيث إنها ارتدت أسورة كبيرة باللون الفضي وعقد من نفس اللون وقرطيز مميزين، لتلائم مع إطلالتها بشكل كبير.

فستان يسرا بلغ سعره بعد الخصم 3674 درهمًا إمارتيًا، أى ما يقرب من 16 ألف جنيه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
يسرا يسرا

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