بـ قميص شفاف وشعر مبلل.. كارولين عازمى بإطلالة مثيرة

نشرت الفنانة كارولين عزمى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام صورة لها نالت إعجاب متابعيها.





وظهرت الفنانة كاولين عزمى بإطلالة جريئة، مرتدية قميص ابيض شفاف، وابتعدت عن وضع المكياج واكتفت بالظهور ببشرتها الطبيعية الناقية التي.





متابعو الفنانة كاولين عزمى تساءلوا عن كيفية الحفاظ على بشرتها والروتين التى تتبعه للحصول على بشرة صافية، وتركت كارولين عزمى شعرها الأسود الكثيف المبلل منسدلًا على كتفيها.









واشتهرت الفنانة كاولين عزمى الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها بمسلسل أبو العروسة، ومسلسل حدوتة مرة الذي تم عرضه رمضان الماضي مع الفنانة غادة عبد الرازق.