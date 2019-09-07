برلمانية تطالب بخطة مدروسة لاستبدال التوك توك بسيارات ميني فان

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، مطالبة بضرورة وضع خطة مدروسة لتنفيذ هذا البرنامج، في أقرب وقت.



وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار هذه المركبات، لأنه سيساعد على إيجاد بديل آمن لهذه المركبة، ما سيكون له العديد من المكاسب، منها الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث، التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها.



وطالبت النائبة، أصحاب مركبات التوكتوك والعاملين عليها بالبدء الفوري في القضاء على ظاهرة التوك توك واستبدالها بالسيارات الجديدة، حرصا على عدم التعرض لأي عقوبات أو مصادرة هذه المركبات وضياع أموالهم.