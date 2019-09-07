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رياضة

كأس العالم للكرة الطائرة.. بيرو تهزم تركيا بثلاثية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:33 م
مباراة بيرو وتركيا
مباراة بيرو وتركيا
عبدالله هشام
فاز منتخب بيرو على نظيره التركى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت بمجمع الصالات باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى .

جاءت نتائج الأشواط 25-18 و25-16 و25-16 لصالح منتخب بيرو .

وشهدت المباراة حضور السفير التركى بالقاهرة .

وتضم المجموعة الرابعة أيضا منتخبات اليابان وبلغاريا والكونغو الديمقراطية .

يذكر ان منتخب بيرو خسر امام بلغاريا 2-3 وفاز على الكونغو 3-0 وفاز اليوم ليضمن بذلك التأهل لدور ال16 .. وحصل منتخب تركيا على راحة في اول أيام بالبطولة وخسر امس امام اليابان 2-3 .

ومن المقرر ان يواجه منتخب بيرو نظيره اليابانى غدا ...فيما ستلتقى تركيا غدا مع بلغاريا.

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