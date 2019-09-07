بشرى لتوريدها لباقي دول العالم.. برلماني يشيد بتصدير التمور إلى الصين

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بفتح سوق جديدة للتمور المصرية في دولة الصين رسميًا، لافتًا إلى أنه بشري لتصديرها لجميع دول العالم.



وأضاف حسن السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من دراسة حالة السوق من حيث كمية التمور الموجودة والفائض الذي من الممكن أن نقوم بتصديره إلى الخارج للتأكد من عدم وجود عجز من الممكن أن يهدد أسعار التمور في الفترة القادمة وبعد ذلك يمكن التصدير بطريقة سليمة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك مناطق كثيرة يتم إهدار التمور بها ولا يستفاد بها بالشكل المطلوب، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل حصر لهذه المناطق التي تستخدم التمور في الأعلاف الخاصة بالحيوانات وغيرها وتشدد الرقابة عليها لعدم اهدار أي نوع من انواع التمور.



يأتي ذلك بعد أن أسفرت المفاوضات التي أجراها مكتب التمثيل التجاري في بكين بقيادة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحجر الزراعي والبيطري الصيني بوزارة الجمارك الصينية.



وبموجب هذه المذكرة، تسمح السلطات الصينية بنفاذ الإنتاج المصري من التمر الطازج إلى أسواقها، وبذلك فقد اتسعت منظومة الصادرات الزراعية المصرية لتشمل حاليا الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر إلى جانب البلح الطازج.



ومن ناحية أخرى، يتابع المكتب التجاري في بكين التفاوض في الوقت الراهن مع الجانب الصيني للسماح بدخول بنود جديدة من حاصلاتنا الزراعية، لا سيما الرمان الطازج وبما يعزز هيكل صادراتنا السلعية في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب لزيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.



ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر فيما بين المكتب التجاري في بكين ووزارة الزراعة المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتنمية الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية المتنامية.