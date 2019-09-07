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تعليم

«‎حاسبات ومعلوماتية الأعلى للجامعات» يطلق المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:20 م
الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى
قسم التعليم
ينظِم قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، المؤتمر الدولى الأول للذكاء الإصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، خلال يومي 8و 9 سبتمبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حرص قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلي للجامعات، على التخطيط للمؤتمر بما يواكب التطور التكنولوجي، والاستفادة من الأدوات التكنولوجية التي تمتلكها مصر، التي تسهم في الحفاظ على توزانها الدولي والإقليمي، وما يضمن أمنها المعلوماتي.

يهدِف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والاستيراتيجيات العالمية للمعاونة فى تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

‎ويتضمن المؤتمر، معرض لمبتكرى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المجالات المختلفة يشمل العديد من الشركات والجامعات المتخصصة لعرض أحدث الإنجازات المصرية والعالمية فى هذا المجال .

أكد دكتور جمال درويش رئيس قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس المؤتمر، أنه فى إطار ما تشهده مصر حاليًا من تطور غير مسبوق فى مختلف نواحى الحياة يتناول المؤتمر عدة محاور يأتي على رأسها " إستراتيجيات الذكاء الإصطناعى - الثورة الصناعية الرابعة - الجامعات الذكية - تطوير استخدمات التكنولوجيات الحديثة شاملة للذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والأمن السيبرانى والحاسبات الكمية فى قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والإبتكار وبناء مجتمع المعرفة والإبتكار المصرى.

‎وشدد الدكتور جمال درويش،على أن المؤتمر يهدف للمساهمة في بناء المعرفة والتطور التكنولوجي، وطرح حلول مبتكرة لرقمنة الدولة بكل أجهزتها المختلفة للتحول إلى البيئة التكنولوجيا وما توليه القيادة في خطتها للتطوير وفق خطة التنمية المستدامة 2030 والتحول إلى عالم رقمي متطور بأحدث الأساليب والاستراتيجيات التكنولوجية، وذلك في إطار ما تشهده مصر حاليا من تطور غير مسبوق في مختلف نواحي الحياة.

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