تقارير: ريال مدريد يصرف النظر عن التعاقد مع نيمار ويخطط لخطف هذا اللاعب.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سيوجه اهتماماته صوب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، جناح نادي باريس سان جيرمان الصيف القادم.



وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي الملكي سيكون هدفه الأساسي الصيف القادم ، هو التعاقد مع مبابي ، بعد صرف النظر عن التعاقد مع زميله في الفريق ، البرازيلي نيمار دا سيلفا وأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أبلغ الإدارة بأن التعاقد مع مبابي ، وبول بوجبا متوسط ميدان فريق مانشسستر يونايتد الإنجليزي بمثابة أولوية في الميركاتو الصيفي القادم.



وأضافت الصحيفة أن زيدان أقنع مبابي بالرحيل عن باريس ، والذهاب نحو مدريد والتعاقد مع الميرنجي ، والذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في عام 2022.



يذكر أن مبابي قد انتقل لفريق باريس سان جيرمان بشكل نهائي الصيف الماضي ، مقابل 135 مليون يورو ، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.