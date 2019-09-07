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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه في هذه الحالة .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:24 م
حكم الزوج المُقتِّرعلى
حكم الزوج المُقتِّرعلى زوجته
الفكر الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على عقد الزواج.

وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الزوج المسرف في الإنفاق على أهله والمقتر على زوجته حتى في العلاج؟»، أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مصروف البيت للعلاج باعتباره أمرًا ضروريا، إذا رفض زوجها أن يعطيها مالًا لذلك.

وتابع: إن النفقة تعني: توفير كلّ متطلبات الحياة لها ولأولادها من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة، مبينًا: لا إثم على المرأة- إن شاء الله تعالي- إن أخذت من مصروف بيتها لأمر ضرورى.

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