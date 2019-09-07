الإفتاء توضح الحكم في عملية ربط الرحم .. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن وسائل منع الحمل المؤقتة جائزة ولا بأس بها، مضيفًا أن ربط الرحم في هذه الحالة يحرم اللجوء إليه.



وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يويتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الشرع في عملية ربط الرحم؟ أن عمليةُ الرَّبْط النِّهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى؛ تعد حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك، مشيرًإ إلى ما فيه من تعطيل الإنْسَال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.



وأوضح أمين لجنة الفتوى أنه متى أمَّا وُجِدَتْ ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز ربط المبايض، لافتًا إلى أن من يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة.