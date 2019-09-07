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رياضة

30 دقيقة.. تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران المسائي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة في إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة.

يذكر ان الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية ليلة يوم 11 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

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