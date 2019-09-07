ربيعة يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

واصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.





وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في «الجيم» في إطار البرنامج المخصص له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وأجرى "ربيعة" أشعة سونار أثبتت تحسن حالته واقترابه من العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية.





يذكر أن الجهاز الطبي أكد أن اللاعب سيعود للمشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من غينيا الاستوائية.





ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري.