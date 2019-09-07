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رياضة

فقرات تدريبية متنوعة للأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على العديد من الفقرات الفنية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وحرص فايلر، على إيقاف المران لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، والتركيز على التحرك داخل الملعب.

وخاض حراس الفريق تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، وشارك في المران محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق سليمان، واشتمل المران على فقرات متنوعة من بينها التصويب من زوايا مختلفة.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش وبدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، ثم خاض الفريق تدريبات الكرة.

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