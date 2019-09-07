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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرات العرضية سلاح الأهلي في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين لفقرة خاصة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الفقرة استقبال اللاعبين للعرضيات من الجبهة اليمنى وسط توجيهات المدرب العام لدقة إرسال الكرات وكذلك التعامل معها بقوة في تحويلها داخل المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري.

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