فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات المتنوعة التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم مع منحهم العديد من التعليمات الفنية.



