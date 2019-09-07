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رياضة

فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات المتنوعة التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم مع منحهم العديد من التعليمات الفنية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري حيث تطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري.

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