هكذا قال نجم مانشستر سيتي السابق عن محمد صلاح ومصيره مع ليفربول

أكد ميكا ريتشاردز المدافع السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي فيورنتينا الإيطالي ، أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.





وقال ريتشاردز في تصريحات صحفية:"محمد صلاح مازال صديقي حتى الآن، هو الآن من أفضل اللاعبين في العالم، أعتقد أنه سيستمر لعدة سنوات في ناديه ليفربول، كنت معه في إيطاليا، أعرفه جيدًا ، هو يريد دائمًا أن يقدم الأفضل ، أعتقد أنه سيتحسن بشكل أكبر، فهو قابل للتطور ، ويريد أن يصبح الأفضل ، من الجيد أن يكون لديه مدرب يؤمن به كما هو الحال الآن."



وأضاف:"المواهب العربية تحتاج للحصول على الفرصة وتوافر مدربين على مستوى جيد، يوجد العديد من المواهب مثل صلاح بكل تأكيد."



يذكر أن صلاح قد تم ترشيحه في القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018-2019، لكنه لم يدخل في القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين ، والتي ضمت الأرجنتيني ليونيل ميسي ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، والهولندي فيرجيل فان دايك.



وقد زامل ريتشاردز صلاح في نادي فيورنتينا ، أثناء الفترة التي قضاها صلاح في النادي الإيطالي ، معارًا من نادي تشيلسي في شتاء عام 2015.

