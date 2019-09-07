تعرف علي آليات استبدال التوك توك بسيارات فان

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع استبدال التوكتوك بسيارات فان ،مؤكدا أن هذا المشروع سيطبق في عواصم المدن بالمحافظات وسيعمل وفقا لخطوط سير محددة.



واضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، ان التكاتك التي تم ترخيصها خلال الفترة الماضية في المحافظات ستقتصر على القرى والنجوع والطرق الفرعية والأماكن غير المخططة.



واشار الي ان طريقة التقديم سيتم الإعلان عنها قريبا بعد التنسيق مع الوزارات المعنية،،موصحا ان أصحاب التوكتوك سيتقدمون بعد اعلان فتح باب التقدم عبر آلية محددة سوف يتم الإعلان عنها بالتنسيق بين الوزارات المعنية.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجة بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض



وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.