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توك شو

نشأت الديهي يكشف حقيقة اغتيال العالم النووي أبو بكر عبدالمنعم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:50 م
أبو بكر عبدالمنعم
أبو بكر عبدالمنعم
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناس أصبح لديها شهوة الشائعات والفضائح، مشددًا على أننا بحاجة لآلية لقتل الشائعات في مهدها، وقطع ألسنة مردديها، معقبًا: "وقتنا كله ضايع في الرد على الشائعات".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الشائعات فتنة ووقود يشعل جميع الانجازات الموجودة، وهي أول طريق الخطيئة، مشيرًا إلى أن الشائعات ترددت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة العالم المصري الراحل أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في المغرب، تضمنت الحديث عن اغتياله وسر وفاته، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لن تنضبط بالوعظ وإنما بالقانون، معقبًا: "دا مش حرية، الحرية تعني الحديث عن الرأي وليس نشر معلومات كاذبة ومحاولة إشعال فتيل الأزمات".

وتابع "الديهي"، أن السفارة المصرية في المغرب أصدرت بيان للكشف عن سبب وفاته، وأكد أن العالم المصري أصيب بتعب وغادر المؤتمر العلمي الذي كان يحضره واتجه للفندق، وتم نقله للمشفى، وتوفاه الله بسبب إصابته بأزمة قلبية، وطلب المغرب تشريح جثمانه إجراء روتيني يتم حال وفاة أي مواطن أجنبي في المغرب، معقبًا: "الشائعات هتودينا في داهية".

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