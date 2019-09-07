ماذا أفعل عندما أحلم بشخص متوفى.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا رأى الشخص قريبه المتوفى فى المنام، فليحمد الله إن كانت رؤيا حسنة، ولا يخبر أحدًا بها إن كان بها مكروه.



واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: «ماذا أفعل عندما أحلم بشخص متوفي ؟»، بما رؤي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» رواه البخاري 7045.



وأشار إلى أن الحلُم: هو الرؤيا لكن يطلق الحلم على ما كان من لعب الشيطان، فالرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، يعني: ما يكرهه الإنسان هذا من الشيطان، مختتمًا: لا يلجأ الإنسان عندئذ لتفسير الأحلام، فلا يعتمد عليها.

