تعرف علي طلب تركي آل الشيخ من متابعيه

طالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه بكافة أنحاء دول العالم بمتابعة القناة الخاصة بها على يوتيوب بمتابعته عقب تدشين تلك القناة .



وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، قائلا :" قناتي في اليوتيوب ... تابعوني".



وفاز فريق ألميريا على نظيره نادي مالاجا بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.



يذكر أن نادي ألميريا ، قد تم بيعه للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، قبل بداية الموسم ، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.



وسجل المهاجم السنغالي سيكو جاساما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف رقم 3 في الدوري حتى الآن ، وقائدًا فريقه لتحقيق الفوز الثالث له في الدوري هذا الموسم.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة العاشرة في المركز الثاني ، خلف نادي قادش المتصدر ، بينما توقف رصيد نادي مالاجا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.