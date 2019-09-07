عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور

بدأ منذ قليل، عزاء والد الشاعر تامر حسين بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وحرص على حضور العزاء العديد من الفنانين والرياضيين والملحنين على رأسهم عمرو مصطفى، والمطرب كريم محسن والملحن محمد رحيم والفنان أحمد حاتم والمطرب رامي جمال، إضافة للفنان هاني رمزي وحميد الشاعري.





جدير بالذكر أن تامر حسين نشر صورة صباح الخميس الموافق 5 سبتمبر، مُرفقة بتعليق: "البقاء لله"، وقال: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولامواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".



