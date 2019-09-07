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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:41 م
تامر حسين
تامر حسين
محمد هاني - عز حسين
بدأ منذ قليل، عزاء والد الشاعر تامر حسين بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وحرص على حضور العزاء العديد من الفنانين والرياضيين والملحنين على رأسهم عمرو مصطفى، والمطرب كريم محسن والملحن محمد رحيم والفنان أحمد حاتم والمطرب رامي جمال، إضافة للفنان هاني رمزي وحميد الشاعري.

جدير بالذكر أن تامر حسين نشر صورة صباح الخميس الموافق 5 سبتمبر، مُرفقة بتعليق: "البقاء لله"، وقال: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولامواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

يذكر أن الشاعر الشاب تعاون الفترة الماضية مع الهضبة عمرو دياب من جديد في أغنيته "يوم تلات"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا فور طرحها.
عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور
عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور
عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور
عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور
عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور
عمرو مصطفى وكريم محسن وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور

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