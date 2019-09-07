عودة الابتسامة لصبي معاق تمنى الموت قبل عيد ميلاده بعد تلقيه آلاف الرسائل..صور

تلقى تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الآلاف من رسائل التهنئة بعيد ميلاده من جميع أنحاء العالم، بعد أن قال لامه " انه اكتفى من هذه الحياة".



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، كان "ريس ويليامز" الذى اتمم الـ14 عاما هذا الشهر ، يتم رعايته من قبل امه "تانيا" في منزلهم في منطقة "بولتون"، بمدينة مانشستر الانجليزية.



يعاني الصبي من مرض "انحلال البشرة الفقاعي"، الذي يسبب بثور الجلد المؤلم وقرحا تتسبب في التصاق اصابعه ببعض.



ومنذ اصابة "ريس" بهذه الحالة منذ ولادته، كانت تخشى أمه أن لا يعيش حتى سن المراهقة، حيث كانت يائسة، لذا أصدرت نداءً طالبت فيه من الناس بإرسال معايدات في عيد ميلاد ابنها ، لتلقى إستجابة هائلة.



في غضون أيام قليلة ، تلقى الصبي 3000 بطاقة وطرد معايدة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى مئات الرسائل عبر الإنترنت.



وقالت والدته إنه بفضل تعاطف الآلاف من الناس ، عادت الابتسامة إلى وجه ابنها قبل عيد ميلاده في 21 سبتمبر.