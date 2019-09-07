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رياضة

منتخب مصر الأوليمبي يكتسح السعودية برباعية وديا استعدادا لـ أمم أفريقيا.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:19 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
أحمد هاني - حسن العمدة
حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا عريضًا على نظيره السعودية بنتيجة 4-1 ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "استاد السويس".

وجاء الهدف الأول مبكرًا من توغل رمضان صبحي قائد المنتخب داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة لـ يحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها طارق محمد طاهر لاعب المقاولون العرب .

ونجح رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء فشل الحارس في التصدي لها للمرة الثانية بعد إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء.

ونجح أبو الفتوح لاعب سموحة والزمالك السابق ثالث الأهداف من كرة صاروخية يسارية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس السعودية في التصدي لها.

وجاء هدف تقليص الفارق من ركلة ركنية للمنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول نفذت بتمريرة قصيرة للخلف ثم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها عبدالإله علي العمري دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس عمر رضوان على يمين المرمى.

وأحرز صلاح محسن مع بداية الشوط الثاني من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق رمضان صبحي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها صلاح محسن بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك على يمين المرمى.

ضم تشكيل أوليمبي الفراعنة على النحو التالي:
عمر رضوان فى حراسة المرمى وأسامة جلال وأحمد الجزار ومحمود مرعي وأحمد فتوح وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وصلاح محسن.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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