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رئيس التحرير
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فن

سعد لمجرد يحضر لأغنية جديدة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:16 م
سعيد فراج
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها خلال كواليس تحضيره أغنية جديدة باللهجة المغربية، لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب سعد لمجرد، في تعليقه على الصورة أنه سوف يطرح قريبًا أغنية مغربية، لم يكشف عن اسمها أو الموعد النهائي لطرحها.

من ناحية أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 128 مليونا و802 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساى الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

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