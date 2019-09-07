يارب اكتب لنا الخير.. أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهد

نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهم يتجولان داخل أحد المولات.



وأحتفلت أسما شريف منير بعيد زواجها الأول على محمود حجازي، من خلال تعليقها على الصورة قائلة: «عيد جوازنا، يا رب اكتبلنا الخير».



جدير بالذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التى تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة اللبس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.



وانضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".



