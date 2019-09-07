ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب اكتب لنا الخير.. أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:37 م
أسما شريف منير وزوجها
أسما شريف منير وزوجها محمود حجازي
سعيد فراج
نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهم يتجولان داخل أحد المولات.

وأحتفلت أسما شريف منير بعيد زواجها الأول على محمود حجازي، من خلال تعليقها على الصورة قائلة: «عيد جوازنا، يا رب اكتبلنا الخير».

جدير بالذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التى تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة اللبس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.

وانضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحب ألبس حاجتها قوى.. رسالة مؤثرة من أسما شريف منير لوالدتها المتوفاة

أنا عيانة أوى.. أسما شريف منير تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء

مصير أنا وبنتي.. شريف منير يكشف تطورات الحالة الصحية لابنته أسما

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها

بإطلالة جريئة.. أسما شريف منير تخطف الأنظار.. شاهد

بالبشكير أسما شريف منير وزوجها علي الفراش في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

مش عاوزة أتجوز .. انتحار طالبة ببني سويف.. والاهالى: محبوبة ودمها خفيف

اعتذرت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر تجري عملية جراحية دقيقة

تحتوي على ملايين الدولارات .. مدير مكتبه: البشير يمتلك غرفة سرية في القصر الرئاسي

تركي ال الشيخ يهدي مشجعا مصريا سيارة BMW لهذا السبب

زوجان ينتحران بجوار ابنهما الرضيع .. صور

جالك الموت يا تارك الصلاة.. ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى ثروت الخرباوي عن كتاب سر المعبد 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور