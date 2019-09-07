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رياضة

تصفيات يورو 2020.. البرتغال تفوز على صربيا برباعية و رونالدو يسجل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:39 م
رونالدو
رونالدو
أحمد هاني
حقق منتخب البرتغال فوزًا مهاما على صربيا بأربعة أهداف لإثنين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت في اطار تصفيات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 .

تقدم الضيوف بهدف لويليام كارفاليو عند الدقيقة 42 قبل أن يدون جونسالو جويديس هدفا ثانيا بحلول الدقيقة 58.

وقلص صربيا و نجحت في تسجيل هدف عبر نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 68 قبل أن ترد البرتغال بهدف ثالث من توقيع كريستيانو رونالدو بحلول الدقيقة 80.

وعادت صربيا بعدها بـ 5 دقائق لتسجلت هدفًا عبر أليكساندر ميتروفيتش لكن فرحته لم تدم طويلا حيث سجلت البرتغال هدفا رابعا عبر بيرناردو سيلفا.

ورفعت البرتغال نقاطها بالفوز الأول في المجموعة إلى الرقم 5 في وصافة الترتيب في حين توقف رصيد صربيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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