تصفيات يورو 2020.. البرتغال تفوز على صربيا برباعية و رونالدو يسجل

حقق منتخب البرتغال فوزًا مهاما على صربيا بأربعة أهداف لإثنين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت في اطار تصفيات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 .



تقدم الضيوف بهدف لويليام كارفاليو عند الدقيقة 42 قبل أن يدون جونسالو جويديس هدفا ثانيا بحلول الدقيقة 58.



وقلص صربيا و نجحت في تسجيل هدف عبر نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 68 قبل أن ترد البرتغال بهدف ثالث من توقيع كريستيانو رونالدو بحلول الدقيقة 80.



وعادت صربيا بعدها بـ 5 دقائق لتسجلت هدفًا عبر أليكساندر ميتروفيتش لكن فرحته لم تدم طويلا حيث سجلت البرتغال هدفا رابعا عبر بيرناردو سيلفا.



ورفعت البرتغال نقاطها بالفوز الأول في المجموعة إلى الرقم 5 في وصافة الترتيب في حين توقف رصيد صربيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.