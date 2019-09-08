بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان

‏‎أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، عددا من الأوامر الملكية تضمنت عزل وزير الطاقة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلفا له.



الأمير عن عبدالعزيز بن سلمان هو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز ، ولد في عام 1960



حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والتعدين.



وشغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وكان ضمن وفد المملكة إلى أوبك منذ 1987 .