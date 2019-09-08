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إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:48 ص
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
محمد مجدي
‏‎أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، عددا من الأوامر الملكية تضمنت عزل وزير الطاقة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلفا له.

الأمير عن عبدالعزيز بن سلمان هو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز ، ولد في عام 1960

حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والتعدين.

وشغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وكان ضمن وفد المملكة إلى أوبك منذ 1987 .
بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان
بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان
بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان

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