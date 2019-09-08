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رياضة

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:13 ص
اليو ديانج لاعب الاهلي
اليو ديانج لاعب الاهلي
ريهام بكير
تعادل منتخب مالي الأولمبي مع نظيره المغربي في كازبلانكا بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب لحسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وصنع لاعب وسط الأهلي ومنتخب مالي اليو ديانج هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 27 من عمر المباراة ، وتقام مباراة العودة في باماكو بمالي خلال نفس الشهر .

هدف منتخب مالي حمل توقيع إبراهيما كوني في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل يوسف النصيري لأسود المغرب في الدقيقة 49.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم لصفوف مولودية
 الجزائر قبل أن يهتم به الأهلي ويحصل على خدماته.

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