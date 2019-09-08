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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حصولها على كورسات رمي السهم.. اصليهان كارالار تتعاقد على قيامة عثمان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:02 ص
اصليهان كارالار
اصليهان كارالار
أحمد البهى
أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل " قيامة عثمان " ، عن تعاقدها مع اصليهان كارالار، للمشاركة فى بطولة العمل .

بدأت اصليهان بتلقي دروس عن التاريخ بجانب دروس ركوب الخيل واستخدام السيف ورمي السهم ، خلال الشهور الماضية ، استعدادًا لأداء الدور.

الأمر لم يقتصر على " أصليهان " فيما يخص تلقى الدروس والكورسات لأداء شخصية درامية داخل العمل ، إذ  إن شركة الإنتاج جعلت جميع ممثلات المسلسل يحصلن على دروس في طهي الطعام ، ليتقن أداء المشاهد.

قيامة عثمان بطولة الممثل التركى بوراك أوزجيفيت الذى يلعب دور السلطان عثمان، وتورجوت ألب، ويتولى إخراجه متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل".

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