بعد حصولها على كورسات رمي السهم.. اصليهان كارالار تتعاقد على قيامة عثمان

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل " قيامة عثمان " ، عن تعاقدها مع اصليهان كارالار، للمشاركة فى بطولة العمل .



بدأت اصليهان بتلقي دروس عن التاريخ بجانب دروس ركوب الخيل واستخدام السيف ورمي السهم ، خلال الشهور الماضية ، استعدادًا لأداء الدور.



الأمر لم يقتصر على " أصليهان " فيما يخص تلقى الدروس والكورسات لأداء شخصية درامية داخل العمل ، إذ إن شركة الإنتاج جعلت جميع ممثلات المسلسل يحصلن على دروس في طهي الطعام ، ليتقن أداء المشاهد.



قيامة عثمان بطولة الممثل التركى بوراك أوزجيفيت الذى يلعب دور السلطان عثمان، وتورجوت ألب، ويتولى إخراجه متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل".