بعد حصولها على كورسات رمي السهم.. اصليهان كارالار تتعاقد على قيامة عثمان

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل " قيامة عثمان " ، عن تعاقدها مع اصليهان كارالار، للمشاركة فى بطولة العمل .
بدأت اصليهان بتلقي دروس عن التاريخ بجانب دروس ركوب الخيل واستخدام السيف ورمي السهم ، خلال الشهور الماضية ، استعدادًا لأداء الدور.
الأمر لم يقتصر على " أصليهان " فيما يخص تلقى الدروس والكورسات لأداء شخصية درامية داخل العمل ، إذ إن شركة الإنتاج جعلت جميع ممثلات المسلسل يحصلن على دروس في طهي الطعام ، ليتقن أداء المشاهد.
قيامة عثمان بطولة الممثل التركى بوراك أوزجيفيت الذى يلعب دور السلطان عثمان، وتورجوت ألب، ويتولى إخراجه متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل".
بدأت اصليهان بتلقي دروس عن التاريخ بجانب دروس ركوب الخيل واستخدام السيف ورمي السهم ، خلال الشهور الماضية ، استعدادًا لأداء الدور.
الأمر لم يقتصر على " أصليهان " فيما يخص تلقى الدروس والكورسات لأداء شخصية درامية داخل العمل ، إذ إن شركة الإنتاج جعلت جميع ممثلات المسلسل يحصلن على دروس في طهي الطعام ، ليتقن أداء المشاهد.
قيامة عثمان بطولة الممثل التركى بوراك أوزجيفيت الذى يلعب دور السلطان عثمان، وتورجوت ألب، ويتولى إخراجه متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل".